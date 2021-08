BVB ohne Mats Hummels gegen Hoffenheim - keine DFB-Nominierung

Das Ziel sei nun, Hummels in der Länderspielpause "so weit hinzubekommen, dass es dann endlich funktioniert". Der 32-Jährige hatte Probleme mit der Patellasehne, er wird somit am Freitag auch nicht vom neuen Bundestrainer Hansi Flick für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nominiert werden.