Eintracht Frankfurt: Bleibt Filip Kostic? Glasner ist sich sicher

Die Frankfurter preschen zudem öffentlich offensiv nach vorne. Sportvorstand Markus Krösche erklärte am Rande der Partie gegen Saint-Étienne im hr-fernsehen: “Ein Verbleib ist sehr wahrscheinlich. Filip fühlt sich wohl in Frankfurt. Wir wissen, was wir an Filip haben und Filip weiß, was er an der Eintracht hat.”