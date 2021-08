Eintracht Frankfurt: Erik Durm im Interview über Ex-Klub BVB, Haaland, André Silva

Durm: Es geht in jeder Saison darum, dass man sich neu beweisen muss. Ich versuche in jedem Training Gas zu geben, mich weiterzuentwickeln und das umzusetzen, was das Trainerteam von mir auf meiner Position erwartet. Ich will aber auch die Kollegen unterstützen. Das sind meine Hauptziele. Von mir wird es aber keine markigen Worte geben. Natürlich will man so viele Minuten wie möglich spielen. Das ist ganz normal, dafür spielen wir Fußball. Aber die Entscheidung liegt in der Hand des Trainers. Ich kann nur mein Bestes geben und mich anbieten.