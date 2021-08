Eintracht Frankfurt: Jens Petter Hauge kommt als Schnäppchen - die Hintergründe des Deals

Am Dienstagvormittag um zehn Uhr hat Eintracht Frankfurt den siebten Transfer in diesem Sommer verkündet. Schon eine Stunde später stand Jens Petter Hauge dann auch auf dem Trainingsplatz und deutete nach kurzer Anlaufzeit im Abschlussspiel mit zwei tollen Treffern seine Qualitäten an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)