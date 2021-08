FC Augsburg bestätigt: Kevin Danso wechselt zu RC Lens

Für die Verantwortliche stand fest, "dass ein Wechsel nur zustande kommt, wenn die Rahmenbedingungen für uns passen. Dies ist nach einigen Gesprächen nun der Fall, so dass wir dem Wechsel zugestimmt haben", sagte Stefan Reuter, Augsburgs Geschäftsführer Sport: "Zuletzt hat er eine tolle Entwicklung genommen und wir hätten ihm in der kommenden Saison in der Bundesliga in unserem Team viel zugetraut. Schade, dass er dies anders sieht und nicht mehr das FCA-Trikot tragen möchte."