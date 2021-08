FC Bayern: Franck Ribéry und Jérôme Boateng trainieren in München an Säbener Straße

Nach seinem Auftritt in der Allianz Arena trainierte der Franzose jetzt sogar an der Säbener Straße. Gemeinsam mit dem ebenfalls vereinslosen Jérôme Boateng, der bis zum Sommer für den deutschen Rekordmeister gespielt hat, wurde Ribéry am Samstag von Bayerns Fitness-Chef Prof. Dr. Holger Broich über den Trainingsplatz des FC Bayern gescheucht (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken).