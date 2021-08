FC Bayern: Hasan Salihamidzic über Kindheit, Effenberg singt Loblied

“Der Erfolg gibt ihm Recht. Er hat in vier Jahren so viel erreicht wie kein anderer zuvor”, sagte SPORT1-Experte Effenberg im STAHLWERK Doppelpass: “Er hat nicht den engen Draht zu den Boulevardmedien, deswegen wurde ihm das Leben schwergemacht. Jetzt steht er aber hier und stellt sich den Fragen. Das tut er, auch wenn es keine einfache Situation ist. Das ist Hasan, er geht nicht in Deckung und verkriecht sich. Er kommt raus, wenn es an der Zeit ist. Und deswegen ist er auch der richtige Mann beim FC Bayern in seiner Position.”