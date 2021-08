FC Bayern: Hoffenheim will Chris Richards - warum Salihamidzic blockt

SPORT1-Chefreporter Florian Plettenberg spricht mit SPORT1-Moderatorin Jana Wosnitza in Folge 18 wie immer über die Themen und News der Woche beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. Ab sofort immer freitags: “Plettigoal” spricht mit dem früheren Top-Stürmer Carsten Jancker über seine erfolgreichen Jahre in München, seine Ziele als Trainer und er entlockt ihm interessante Aussagen zur Stürmer-Armut in Deutschland. Jamal Musiala grüßt die Bayern-Fans vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach. Zudem gibt’s Neues aus der Mannschaft: Wie stehen die Verkaufs-Chancen der Ladenhüter wirklich, was wird in der Branche über Amine Adli gesagt, wie geht’s im Poker um Leon Goretzka voran? Jetzt reinhören! Der SPORT1-Podcast “Meine Bayern-Woche” ist auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.