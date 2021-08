FC Bayern: Julian Nagelsmann überrascht Spieler mit Skizze zur Aufstellung

Benjamin Eta, Trainer des Pokal-Gegners Bremer SV, war bei diesem Spiel zu Gast in der Allianz Arena. Im SPORT1 Podcast “Meine Bayern-Woche” analysiert er: “Lewandowski ist nicht nur im Strafraum. Er spielt so viel mit, er kommt so oft dem Ball entgegen. Dadurch können Spieler wie Serge Gnabry und Leroy Sané oder die Achter immer wieder in die Tiefe gehen. Das ist sehr schwer zu verteidigen, denn in diesem lassen sich die Innenverteidiger teilweise zu zweit rausziehen, weil man denkt, dass Lewandowski gedoppelt werden muss.”