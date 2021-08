FC Bayern kann im Supercup gegen BVB historischen Rekordsieg feiern

Zuletzt gewannen die Bayern in der vergangenen Bundesliga-Saison mit 4:2 in München und 3:2 in Dortmund, zu Beginn der Saison 2020/21 hatten sie sich bereits im Supercup mit 3:2 durchgesetzt. Auch die beiden Bundesliga-Duelle 2019/20 waren mit 1:0 im Signal Iduna Park und 4:0 in der Allianz Arena an den Rekordmeister gegangen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)