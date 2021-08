FC Bayern: Nagelsmann äußert sich zu möglichen Neuzugängen und zur Defensive

Tanguy Nianzou erhielt bislang reichlich Vorschusslorbeeren, wackelte aber in der Vorbereitung und musste Süle weichen, obwohl der in der Vorbereitung nicht einmal gespielt hatte. Mehr Alternativen gibt es nicht, denn Chris Richards würde den Verein gerne noch verlassen, weil er in München kaum auf Spielzeit kommen dürfte.