FC Bayern: Julian Nagelsmann setzt in Gladbach auf Josip Stanisic

“Mit Stani war ich grundsätzlich sehr zufrieden. Er hatte einen Ballverlust in der zweiten Halbzeit wodurch es gefährlich wurde, den er so nicht haben darf. Aber ansonsten war es sehr gut. Er hat sich offensiv gut eingeschaltet, zwei Chancen selbst eingeleitet und gut verteidigt. Er hat gezeigt, was er in der Vorbereitung auch gezeigt hat: Er spielt solide und ist ein sehr verlässlicher Spieler”, lobte ihn Nagelsmann.