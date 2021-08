FC Bayern: Tanguy Nianzou, Niklas Süle und Co. - Duelle um Startelf

Mit dem Traditionsduell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München startet die Bundesliga in ihre neue Saison. ( Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern, ab 20.30 Uhr im Liveticker )

Gelang dem deutschen Rekordmeister in den vergangenen Jahren meistens ein Kantersieg zu Beginn, könnte es dieses Mal durchaus knifflig werden. Zum ersten Mal haben die Münchner als Titelverteidiger kein Heimrecht – und im Borussia-Park tun sie sich traditionell schwer. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Hinzukommen noch eine verkorkste Saisonvorbereitung mit drei Niederlagen und einem Remis in vier Testspielen sowie ein volles Lazarett, das Trainer Julian Nagelsmann vor allem in der Abwehr Sorgen bereitet.

Die Alternativen, die der neue Coach in der Defensive hat, zeugen von einem schmalen Kader. Josip Stanisic, Chris Richards oder Omar Richards könnte er ins kalte Wasser werfen. SPORT1 zeigt die Duelle um Startelfplätze beim FC Bayern. ( SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken )

Innenverteidigung: Tanguy Nianzou vs. Niklas Süle

Aktuell scheint Neuzugang Dayot Upamecano als Einziger einen Platz im Abwehrverbund sicher zu haben. Der frühere Leipziger hat eine starke Vorbereitung hinter sich und wird als zentraler Innenverteidiger in Gladbach auflaufen. Tendenziell dürfte sein französischer Landsmann Tanguy Nianzou den Platz neben “Upa” ausfüllen, da der Youngster auch in den Testspielen eine gute Figur machte und sich der Unterstützung von Hasan Salihamidzic sicher sein kann.

Der Bayern-Vorstand sagte am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass von SPORT1 : “Ich halte unglaublich viel von Tanguy Nianzou, er hat ein unglaubliches Potenzial.” Niklas Süle hat dagegen noch Trainingsrückstand, zudem ist sein Status bei den Bayern-Bossen nach der durchwachsenen letzten Saison ausbaufähig - und er wird wohl an anderer Stelle gebraucht ...