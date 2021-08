FC Bayern: PK mit Nagelsmann vor Liga-Start in Mönchengladbach im Liveticker

“Seine Erwartungen hat er selbst formuliert. Da muss man nicht viel hinzufügen. Dass er wichtige Spiele entscheiden will, hat er in Interviews verdeutlicht. Er ist ein total lieber Mensch. Es geht darum, die Dinge, die er in den Interviews gesagt hat, auch mit Leben zu füllen und umzusetzen. Es geht darum, die Qualität auch auf den Platz zu kriegen. Am Ende tun wir alle gut daran, ihn ein bisschen in Ruhe zu lassen und ihm die Chance zu geben, richtig Gas zu geben, ohne dass wir 25 Mal am Tag darüber berichten, dass ich ihm den Ball zugeflankt habe.”