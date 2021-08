FC Bayern: Was Lothar Matthäus von Leroy Sané fordert

Leroy Sané ist am Mittwoch im Schlabber-Look und mit buntem Basecap gemütlich durch die Münchner Innenstadt spaziert, als ihm Lothar Matthäus begegnete. “Wir haben uns zufällig in der Stadt getroffen”, hat der Rekordnationalspieler am Donnerstag auf einem Sponsorentermin in Düsseldorf im Gespräch mit SPORT1 verraten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)