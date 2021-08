FC Bayern: Wie Leroy Sané die Bayern-Fans zur Weißglut bringt

Justin Kraft (Bayern-Blogger “Mia san rot” und Buchautor) “Pfiffe gegen eigene Spieler sind immer unangenehm und ich sehe das im Prinzip wie Julian Nagelsmann: Kein Spieler bringt absichtlich keine Top-Leistungen. Leroy Sané wird oft zu Unrecht dafür kritisiert, dass er sich nicht voll reinhänge. Seine Laufwerte und auch seine Anzahl an geführten Zweikämpfen sprechen eine andere Sprache. Sané will, aber er kann aktuell nicht, weil offensichtliche mentale Probleme ihn plagen. Selbstzweifel, fehlendes Vertrauen in die eigene Qualität und fehlendes Spielglück – er braucht nach den letzten Monaten einiges an Zeit und Geduld, vor allem aber mal wieder gelungene Aktionen. Ich bin sehr überzeugt davon, dass Nagelsmann ihn wieder hinbekommt und die Pfiffe, ähnlich wie bei Robben damals, bald vergessen sind. Die Leute, die ihn ausgepfiffen haben, sollten ihren Anspruch an Fußballer überdenken und sich selbst hinterfragen. Wir haben es hier immer noch mit einem Menschen zu tun.”