Hertha BSC bestätigt Eingang letzter Windhorst-Tranche

Gerade in der schwierigen Zeit der Pandemie sicherten Tennors Eigenkapitalbeiträge "Handlungsspielräume für die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA und unser Profiteam", sagte Hertha-Boss Carsten Schmidt. Windhorst hatte die Überweisung bereits am vergangenen Freitag via Twitter verkündet.