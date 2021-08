Hertha BSC: Dardai und Friedrich nach Klatsche gegen Bayern bedient - auch Klinsmann reagiert

Sonst könnte das Horrorszenario drohen – wenn man einem ehemaligen Hertha-Trainer Glauben schenkt. “Hertha ist in Gefahr, in dieser Saison erneut in den Abstiegskampf zu geraten”, erklärte Jürgen Klinsmann bei ESPN. Er sieht dringenden Handlungsbedarf im Sturm: “Wenn man keine Leute holt, die Tore schießen können, kann man in die 2. Bundesliga absteigen.”