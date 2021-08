Hertha BSC: Pal Dardai zählt Matheus Cunha an

Ein Verbleib Cunhas in Berlin ist offen. Hertha will den wechselwilligen Offensivspieler aber auch nicht unter Marktwert abgeben. Die Verhandlungen seien “sehr zäh, der Markt ist sehr schwierig”, sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic bei Sky: “Aber der Preis steht ganz klar. Am Ende würde ich ihn nicht verkaufen, wenn das Angebot unter seinem aktuellen Marktwert liegt.”