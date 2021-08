Kostic, Kamada oder N'Dicka: Warum Eintracht Frankfurt gerne verkaufen würde

In der kommenden Saison ist dieser Fan-Posten weiterhin ein wackeliger. Wie lange dürfen 25.000 Anhänger das Stadion besuchen? Werden die Arenen überhaupt so schnell wieder voll? An vielen Standorten waren die Stadien in den vergangenen Wochen trotz geringer Auslastung nicht ausverkauft. Es hat sich einiges geändert in diesen Zeiten, die Einnahmen werden nicht sofort wieder wie in Vor-Corona-Zeiten sprudeln. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)