RB Leipzig: Kevin Kampl spricht über Marsch, Nagelsmann und Frisuren

Kampl: Er legt sehr viel Wert auf Zusammenhalt in der Mannschaft. Er will uns vermitteln, wenn die Chemie stimmt und wir in allen Situationen füreinander da sind, dann kommt der Erfolg und baut darauf auf. Menschlich ist er einfach fantastisch. Ein ganz netter Kerl, mit dem man über alles reden kann. Diese Möglichkeit, die er jetzt bekommen hat, hat er sich verdient. In Salzburg hatte er zwei super Jahre und war davor unser Co-Trainer, daher kennen ihn die meisten und wissen, dass er ein super Typ und ein sehr guter Trainer ist. Er kennt die Philosophie des Vereins. Die gleiche Philosophie wird ja auch in Salzburg gelebt und wir haben die auch. Sehr viele Spieler von uns, die länger hier sind, tragen das RB-Gen in sich. Da brauchst du keine lange Anlaufzeit als Trainer, sondern weißt einfach, was passiert und was von dir erwartet wird. Ich glaube, dass das für ihn der richtige Moment ist, um diese Möglichkeit zu bekommen.