Sabitzer zum FC Bayern? Worauf es bei Verhandlungen mit Leipzig ankommt

Eine schnelle Einigung in den nächsten Stunden ist noch nicht in Sicht, obwohl sich im Poker um Sabitzer Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic nur noch auf eine Ablöse einigen müssen. Alle Beteiligten rechnen erst gegen Ende des Transferfenster am 31. August mit einer Entscheidung.