VfB Stuttgart: Coulibaly und Nartey mit Corona infiziert - Matarazzo warnt vor BFC

Kalajdzic gehe es “gut”, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem DFB-Pokalspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim BFC Dynamo in Berlin. “Coulibaly und Nartey haben Symptome gehabt, jetzt wird es besser. Sie sind noch nicht im Training aktiv”, fügte er an. Die drei VfB-Profis befinden sich in Quarantäne.