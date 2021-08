VfB Stuttgart: Daniel Didavi über seine Rolle als ältester Spieler und Kalajdzic

Didavi: Der VfB ist vom Umfeld und Drumherum einer der größten Vereine in Deutschland. Das sieht man an der Fankultur, in der Stadt und an der Kraft, die drumherum ist. Ich weiß noch, als ich damals hochgekommen bin: Da war der VfB ein Verein, der mal Meister wurde, ab und zu in der Champions League oder in der Europa League gespielt hat. Dann gab es so eine Zeit, in der man sich vielleicht verloren hat, höher hinauswollte und ein bisschen seine Wurzeln vergessen hat. Mit dem zweiten Abstieg 2018 hat man sich wieder besonnen und gesagt, wir gehen zurück und machen das, was uns immer stark gemacht hat: Auf junge Spieler zu setzen, die eigene Jugend zu fördern. Das hat man radikal gemacht in der 2. Liga. Man hat in Kauf genommen, dass man nicht gleich wieder aufsteigt, aber hat es auf Biegen und Brechen geschafft. Letztes Jahr hat man gesehen, dass es sich auszahlen kann. Ich finde es super, dass man den Weg weitergeht. Aber man darf sich nicht ausruhen. Es ist ein langer Weg und ich bin froh, dass ich den mitgehen kann.