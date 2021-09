Bayer Leverkusen verlängert Vertrag mit Jonathan Tah bis 2025

Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Nationalspieler Jonathan Tah vorzeitig bis 2025 verlängert. Das teilte die Werkself am Dienstag mit. „Ich fühle mich in diesem Klub unheimlich wohl. Schon früh in meiner Karriere konnte ich mit Bayer 04 international spielen und habe dadurch auch den Weg in die Nationalmannschaft gefunden“, sagte Tah, der bislang bis 2023 gebunden war.