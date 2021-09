Bundesliga: Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1:1, Skhiri und Borré treffen

„Es war intensiv, ging 90 Minuten hin und her mit wenig Spielfluss. Ende der ersten Halbzeit haben wir unseren Plan verlassen, deswegen ist Frankfurt aufgekommen“, analysierte FC-Kapitän Jonas Hector nach der Parti bei Sky. „Aber unser Start ist in Ordnung, auch wenn wir in der einen oder anderen Partie mehr Punkte hätten holen können.“