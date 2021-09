Bundesliga: FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:0 - Niederlechner trifft

Während Gladbach, das bislang nur ein einzges Mal in Augsburg gewann, mit vier Punkten in der Tabelle auf Platz 14 abstürzt, springen die Schwaben mit fünf Zählern auf Rang 11. Für den FCA waren es nach zwei Heimklatschen die ersten Punkte in der WWK Arena. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)