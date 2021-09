Bundesliga: Hertha BSC - SpVgg Greuther Fürth 2:1 - Joker Ekkelenkamp sticht

Hertha hatte nach dem Befreiungsschlag in Bochum (3:1) mit einem Sieg gegen den zweiten Aufsteiger Fürth unbedingt nachlegen wollen. Dardai erwartete dabei „keinen Wunderkick“, glaubte aber an einen „Arbeitssieg“ - und sollte recht behalten. Der Coach konnte auch auf seinen Sohn Marton setzen, der nach überstandener Sprunggelenksverletzung in die Startelf zurückkehrte.