Bundesliga heute: RB Leipzig - Hertha BSC LIVE im TV, Stream & Ticker

„Wir dürfen in dieser Phase nicht verkrampfen“, so Glasner. „Die Jungs haben so einen super Charakter. Man sieht, wie sie sich in jedem Spiel aufopfern.“ Es fehle beim Tabellen-15. derzeit schlicht das „Selbstvertrauen“, führte Glasner weiter aus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)