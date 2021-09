Bundesliga heute: SC Freiburg - FC Augsburg LIVE im TV, Stream & Ticker

Der kleinste Platz der Liga, Bratwurstgeruch auf den Rängen und über der Fankurve lugen die Tannenwipfel - das Dreisamstadion hatte zweifellos einen einmaligen Charme. „Manchmal habe ich beim Warmmachen schon den Geruch von Gras in der Nase gehabt, ja. Ich kenne kein Stadion, wo man als Fan so nah dran ist“, sagte Angreifer Nils Petersen der Sport Bild. Unzählige spezielle Geschichten schrieb der in der kommerzialisierten Fußballwelt so angenehm bescheiden daherkommende SC in seinem Wohnzimmer. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)