Bundesliga: Köln-Trainer Baumgart über die Gründe des Erfolgs & Kritik im Fußball

Baumgart: (lacht) Also am dritten Spieltag eine Frage in diese Richtung zu stellen, ist ein bisschen früh. Davon sind wir noch weit entfernt. Und zwar nicht, weil man solch ein Ziel nicht haben darf, sondern weil das einfach mit viel Arbeit zu tun hat und garantiert nicht von heute auf morgen geht. So weit sehen wir uns auf keinen Fall. Aber darum geht es doch gar nicht. Jetzt ist am Wochenende Freiburg auswärts das Thema und da geht es darum, drei Punkte zu holen. Für Freiburg genauso wie für uns. Danach kommt Leipzig zu uns. So denken wir. Und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Ich habe ein Ziel vorgegeben, das erst mal besser sein soll als im vergangenen Jahr. Dann glaube ich, dass man mit unserer Mannschaft durchaus unter die besten zwölf kommen kann. Und daran werden wir arbeiten, ob uns das gelingt, wissen wir nicht. Wenn es nachher Platz 13 wird, dann weiß ich nicht, ob man mir den Kopf abreißt.