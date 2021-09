Bundesliga live heute: 1. FC Köln - RB Leipzig live im TV, Stream, Ticker

„Wir glauben an einen Prozess hier“, betonte Marsch, dessen Team auch Positives aus den herben Rückschlägen der vergangenen Wochen mitnehmen will. Speziell „auf diesem Niveau in diesen zwei Spielen“ habe seine Truppe „viel gelernt“, sagte Marsch, es brauche aber „mehr Konzentration und Disziplin im richtigen Moment“.