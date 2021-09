Bundesliga: Patrik Schick von Bayer Leverkusen will in die Champions League

Schick: Ja, aber wenn Sie auf die letzten Jahre schauen, waren es hauptsächlich die Bayern, die in der Bundesliga Titel geholt haben und vielleicht Dortmund mal. Es ist nicht nur in Deutschland so, in Italien hat Juventus auch alles gewonnen, bevor Inter letzte Saison die Meisterschaft geholt hat. Zuerst sollten wir uns darauf konzentrieren, die Champions-League-Plätze zu erreichen, dann können wir vielleicht auch mal Richtung Meisterschaft schielen. Aber ich glaube nicht, dass wir darüber reden sollten, dass wir nach Platz sechs in der letzten Saison jetzt die Meisterschaft holen. Ich glaube, es ist nicht richtig, so zu denken. Aber natürlich hatten wir einen guten Start, die Saison ist lang und unser Ziel ist die Champions League.