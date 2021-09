Bundesliga: RB Leipzig – Hertha BSC (Samstag, 15:30 Uhr)

Hertha BSC will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei RB punkten. Das letzte Ligaspiel endete für Leipzig mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den 1. FC Köln. Letzte Woche siegte Hertha BSC gegen SpVgg Greuther Fürth mit 2:1. Somit belegt die Hertha mit sechs Punkten den neunten Tabellenplatz.