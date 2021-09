Bundesliga: SC Freiburg schlägt FC Augsburg 3:0 - letzte Partie im Dreisamstadion

Christian Günter war nach Spielende die Glückseligkeit in Person: „Wenn man hier in die Runde schaut, dann sind nicht nur wir zufrieden auf dem Platz, sondern auch die Zuschauer. Ein gebührender Abschluss in einem denkwürdigen Stadion meiner Meinung nach. Wir wollten Spaß haben, das Spiel genießen. In der ersten Halbzeit haben wir ein Feuerwerk abgebrannt. Wir sind sehr glücklich, dass wir uns vom Stadion so verabschieden können.“