Bundesliga: VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 1:3, Andrich trifft und sieht Rot

VfB-Abwehrspieler Pascal Stenzel sah vor allem die Anfangsphase als Knackpunkt. „Gegen Leverkusen früh in Rückstand zu geraten macht es ziemlich schwer“, erklärte er und ergänzte: „Wir hatten vor der Halbzeit die Möglichkeit auf das 2:2, dann geht man natürlich mit einem anderen Gefühl in die Pause. Das Gefühl in der Halbzeit war besser, als es unsere Leistung war.“ Insgesamt habe man „in jeder Aktion gesehen, dass Leverkusen uns in der Cleverness überlegen war“, lautete das Fazit von Stenzel.