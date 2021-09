BVB: Lukasz Piszczek spricht über Klopp-Ära und Götze-Wechsel

Der Abgang hinterließ Spuren in Dortmund, die offenbar auch noch eine Saison später spürbar waren. „Diese intensive Zeit hat uns allen, auch dem Trainer viel Energie und Kraft gekostet. Dass es irgendwie zu einem Bruch kam, musste, denke ich, auch so sein. Das war normal. Aber am Ende der Saison haben wir uns doch qualifiziert (für den Europapokal, Anm.d.Red.). Schade nur, dass sich der Trainer entschieden hat, diesen Weg nicht weiter zu gehen“, meinte Piszczek.