BVB: Mahmoud Dahoud entschuldigt sich nach Platzverweis gegen Gladbach

Auch der Übeltäter meldete sich nach dem Spiel zu Wort. Dahoud entschuldigte sich via Instagram für seine Unbeherrschtheit. „Enttäuscht über den heutigen Ausgang des Spiels und vor allem über meinen Platzverweis. In Unterzahl war es schwer für uns, nochmal zurückzukommen. Sorry an das Team und die Fans! Mir ist ein respektvoller Umgang auf und neben dem Platz wichtig.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)