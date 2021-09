FC Bayern: Jamal Musiala wird nach Gala in Leipzig mit Lob überschüttet

Auch von Julian Nagelsmann erhielt Musiala ein großes Kompliment. „Ich hab in meiner Trainerkarriere schon einige Nachwuchsspieler gehabt. Doch er ist schon außergewöhnlich, auch was seine Charakterzüge angeht. Er ist sehr demütig, will arbeiten und hört zu. Und auch nach so einem Spiel hast du nicht das Gefühl, dass er jetzt abgehoben ist. Da gibt‘s auch andere Nachwuchsspieler und deren Einstellungen, die man so erlebt.“