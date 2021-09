FC Bayern: Michael Rummenigge kritisiert Hasan Salihamidzic

„Vielleicht muss sich Hasan in der großen Fußballwelt noch ein bisschen beweisen. Michael Zorc ist seit 20 Jahren im Geschäft und eigentlich ein ruhiger Vertreter. Wenn der mal was sagt, dann hat das schon eine Wirkung. Das hat man in dieser Woche gesehen“, sagt der in Lippstadt geborene Ex-Mittelfeldspieler.