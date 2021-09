FC Bayern: Michael Rummenigge wünscht sich Rückkehr von Bastian Schweinsteiger

SPORT1-Chefreporter Florian Plettenberg spricht mit SPORT1-Moderatorin Jana Wosnitza in Folge 23 wie immer über die Themen und News der Woche beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. Ab sofort immer freitags: „Plettigoal“ spricht mit Michael Rummenigge und Mario Basler über die Reus-Attacke von Hasan Salihamidzic und erklärt, warum Bayerns Sportvorstand aktuell derart offensiv auftritt und was die Führungsetage darüber denkt. Jetzt reinhören! Der SPORT1-Podcast „Meine Bayern-Woche“ ist auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.