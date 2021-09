FC Bayern: So gut ist Jamal Musiala wirklich - Der Faktencheck

In der aktuellen Spielzeit beeindruckt Musiala aus Sicht der Daten vor allem mit einem Wert: Er ist alle 42 Spielminuten, die er auf dem Rasen steht, an einem Treffer beteiligt. Damit stellt er sogar Erling Haaland und Robert Lewandowski in den Schatten. Nur ein Spieler kommt auf eine noch höhere Frequenz: Leverkusens Florian Wirtz ist bislang alle 25 Spielminuten an einem Tor beteiligt.