Filip Kostic: So liefen die Verhandlungen zwischen Frankfurt und Lazio

Das Problem lag allerdings in Rom. Die ersten Versuche, eine E-Mail an den Main zu versenden, gingen am Freitagnachmittag laut Eintracht aufgrund von Serverproblemen schief, das Schriftstück erreichte Frankfurt nicht. Dies habe Lazio in der Kommunikation mit den Hessen gar offen zugegeben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)