Hansi Flick: Kein Comeback von Kölns Jonas Hector in Nationalmannschaft - Lob für Modeste

Dickes Lob von Hansi Flick für Anthony Modeste, aber kein Zurück für Jonas Hector in die deutsche Nationalmannschaft: „Jonas hat in den vergangenen Wochen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich weiß auch, dass er in Köln aufgrund seiner Art und Spielweise sehr hoch angesehen ist. Aber aktuell stellt sich das Thema für mich nicht“, sagte der Bundestrainer dem Express, nachdem er am Sonntag Gast beim 1:1 gegen RB Leipzig war.