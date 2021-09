Hasan Salihamidžić vom FC Bayern München in neuer Rolle

Einer der Hauptkritikpunkte an der Arbeit Salihamidzics war in den vergangenen Jahren eben jene fehlende Präsenz. Als Sportdirektor und in seinen Anfängen als Sportvorstand verzichtete er so gut es ging auf Interviews, trat lediglich regelmäßig auf Pressekonferenzen auf, wenn neue Spieler vorgestellt wurden.