Hertha BSC: Pál Dárdai hat sich selbst geschwächt - Kolumne von Tobias Holtkamp

Was Dárdai sauer aufstieß, erzählen sie in Berlin, war, dass sie ihn zwar als passendes Pflaster für die Umbruchphase sehen, aber nicht wirklich als ihren Mann für die Zukunft. Das soll ihm nie jemand gesagt haben, auch der Mannschaft nicht. Und die spürt, wie stark ein Trainer ist. Schon in der Vorbereitung war das ein Thema.