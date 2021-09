Löst Manu Koné die Probleme bei Borussia Mönchengladbach?

Dabei hatte Koné die Heimspiele gegen den FC Bayern (1:1) und Bielefeld (3:1) schon auf der Tribüne verbracht und hatte eine Vorahnung, wie die Atmosphäre sein würde. „Aber ich wollte sie unbedingt am eigenen Leib erfahren“, erklärt er. „Und auf dem Platz – das war unglaublich. Es war das erste Mal, dass ich in einem so fabelhaften Stadion gespielt habe, mit Fans, die einen solchen Lärm machen. Als ich dann ausgewechselt wurde und die Zuschauer auf meinem Weg zur Bank für mich geklatscht haben, ging mir das echt zu Herzen und hat mich sehr glücklich gemacht.“