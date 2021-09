Nach U21-Gala: Kommt Youssoufa Moukoko beim BVB stärker zurück?

Dass Moukoko trotzdem bereits das Format eines Bundesligaspielers hat, das hat er bewiesen. Und er könnte nun noch einen großen Schritt gemacht haben. Denn die Ungeduld rund um die Verletzung zeigt auch den Willen des Teenagers. Moukoko will unbedingt spielen, will sich unbedingt verbessern und will begeistern. Der kleine Rückschlag könnte ihn in seiner Entwicklung sogar weiterbringen. Er hat bewiesen, dass er kämpfen kann, wenn es mal nicht nach Plan läuft. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)