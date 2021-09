RB Leipzig: Gulacsi über den FC Bayern, Nagelsmann und Sabitzer

Gulacsi: Ich sehe es eher so, dass wir für alle drei eine hohe Summe bekommen haben. Es ist am Ende auch eine Entscheidung unseres Vereins, ob wir die Spieler verkaufen oder behalten. In dem Fall war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, weil wir schon Spieler verpflichtet haben, die in Zukunft auch großartige Spieler auf diesen Positionen werden können. Zudem hatte Upa ja eine Klausel, Sabi nur noch ein Jahr Vertrag – es waren also besondere Konstellationen. Nur weil Bayern jetzt drei ehemalige Leipziger hat, heißt das nicht, dass wir schlechter geworden sind oder sie besser. Wir tun gut daran, uns auf uns zu konzentrieren.