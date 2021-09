Robert Lewandowski vom FC Bayern erhält Goldenen Schuh

Mit unfassbaren 41 Toren überbot Weltfußballer Robert Lewandowski in der vergangenen Saison den vermeintlich ewigen Bundesliga-Rekord von Gerd Müller - jetzt bekommt er den verdienten Lohn. Am Dienstag wird der Ausnahmestürmer von Bayern München in der Allianz Arena der Goldene Schuh für Europas besten Liga-Torjäger erhalten.